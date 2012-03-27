Кличко будет биться с американцем Томпсоном в июле

Чемпион мира по версиям WBA/IBF/WBO/IBO Владимир Кличко проведет следующий бой с американским боксером Тони Томпсоном 7 июля.

Как сообщает «Корреспондент» со ссылкой на менеджера украинского чемпиона Шелли Финкель, местом проведения боя был выбран футбольный стадион в столице Швейцарии - Берне.

"Мы достигли договоренности с Томпсоном, так что нет необходимости проводить торги об организации поединка", - рассказал Ш.Финкель спортивным изданиям.

Также сообщается, что в случае победы над Т.Томпсоном, Кличко-младший, скорее всего, следующий бой проведет 10 ноября в США с Крисом Арреолой.

В.Кличко уже встречался с Т.Томпсоном на ринге летом 2008 года, когда тот был официальным претендентом на пояс чемпиона по версии WBO, и победил соперника нокаутом в 11-м раунде.