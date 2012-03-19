Металлист расправился с Карпатами

Харьковский "Металлист" уверенно разобрался с "Карпатами" в заключительном матче 23-го тура Премьер-лиги, сообщает ТСН.

Героем встречи стал аргентинец Хонатан Кристальдо. На 30-й минуте от сильно пробил после паса Бланко. Мяч от руки Тлумака влетел в сетку. А на 64-й минуте Хонатан создал шедевр. После навеса от центральной линии Хонатан, стоя спиной к воротам, одним касанием принял мяч, а вторым неотразимо пробил в девятку, не давая мячу опуститься на землю.

В начале второго тайма в воротах гостей расписался Березовчук. На что львовяне ответили голом Федецкого, появившегося на поле после перерыва.

Однако шедевр Кристальдо окончательно похоронил интригу.

Отмечу, что матч проходил в тяжелых условиях. Поле окутал густой туман.

Итак, 3:1 - "Металлист" сохранил 4-очковое отставание до "Шахтера", а "Карпаты" остаются в непосредственной близости от зоны вылета.

В следующем туре харьковчане сыграют с "Арсеналом" в Киеве, а "Карпаты" в битве аутсайдеров принимать "Александрию". Львовянам отступать некуда!

Премьер-лига. 23-й тур

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)

Матч первого круга - 2:1

ТВ-трансляция: 2 +2

МЕТАЛЛИСТ Харьков - КАРПАТЫ Львов - 3:1

Металлист: 81.Дишленкович, 4.Березовчук, 3.Вильягра, 17.Пшеничних, 30.Папа Гуйе, 23.Бланко (77.Тайсон, 69), 33.Девич (19.Торрес, 60), 8.Эдмар, 21 . Кристальдо (25.Марлос, 80), 10.Хавьер (к), 11.Х.Соса

Запасные: 29.Горяинов, 22.Обрадович, 7.Валяев, 5.Шелаев

Карпаты: 22.Тлумак (к), 28.Кас `ян (10.Гладкий, 62), 99.Даушвили, 4.Милошевич, 25.Ткачук, 47.Болохан, 27.Ерик (9.Кинк, 52), 15 . Петровский (44.Федецький, 46), 7.Ксьонз, 77.Лукас, 21.Балажиц

Запасные: 32.Богатинов, 8.Ощипко, 4.3озаркив, 18.Кополовець

1:0 Хонатан Кристальдо, 30 (Себастьян Бланко с левого фланга прострелил на Кристальдо, который в касание отправил мяч в сетку)

2:0 Андрей Березовчук, 47 (Соса с углового подал мяч на линию вратарской, Березовчук выиграл воздушную борьбу у защитника "Карпат" и неотразимо пробил головой в левый угол)

2:1 Артем Федецкий, 54 (подача штрафного с левого фланга, защитникам "Металлиста" не удалось вынести мяч, который отлетел к Федецкого. Атрем пробил в касание и мяч рикошетом от штанги влетел в сетку)

3:1 Хонатан Кристальдо, 64 (гол-красавец аргентинского голеадора "Карпат". После навеса от центральной линии Хонатан, стоя спиной к воротам, одним касанием принял мяч, а вторым неотразимо пробил в девятку, не давая мячу опуститься на землю)

Предупреждения: Хонатан Кристальдо, 30; Вадим Болохан, 71; Эдмар, 81; Грегор Балажиц, 87