Результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:44, 19 марта 2012
Спорт
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Динамо вернуло первое место, Оболонь вырвала три балла

Завершились очередные матчи 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

Оболонь - Волынь 1:0 (Мандзюк 81)

Динамо - Днепр 2:0 (Алиев 67, Милевский 83)

Александрия - Металлург 0:0

Напомним, что ранее сыграли

Шахтер – Черноморец 4:0 (Селезнев 5, 80, Илсиньо 45, Тейшейра 67).

Таврия - Арсенал 1:1 (Фещук 86 – Гоменюк 18)

Ворскла - Ильичевец 3:1 (Селин 11, Чичиков 76, Ребенок 79 - Кожанов 12)

Заря - Кривбасс 2:0 (Идахор 34, Каменюка 86)

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Сегодня тур завершат Металлист (51) - Карпаты (16)

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Игры 24-го тура назначены на

23 марта

Волынь (22)- Шахтер (58)

24 марта

Арсенал (32) - Металлист (51)

Днепр (35) - Заря (19)

Металлург (31) - Оболонь (15)

25 марта

Ильичевец (23) - Динамо (61)

Черноморец (27) - Ворскла (31)

Кривбасс (31) - Таврия (34)

Карпаты (16) - Александрия (16)

 

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