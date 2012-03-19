Результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо вернуло первое место, Оболонь вырвала три балла

Завершились очередные матчи 23-го тура Чемпионата Украины по футболу



Оболонь - Волынь 1:0 (Мандзюк 81)



Динамо - Днепр 2:0 (Алиев 67, Милевский 83)



Александрия - Металлург 0:0



Напомним, что ранее сыграли



Шахтер – Черноморец 4:0 (Селезнев 5, 80, Илсиньо 45, Тейшейра 67).



Таврия - Арсенал 1:1 (Фещук 86 – Гоменюк 18)



Ворскла - Ильичевец 3:1 (Селин 11, Чичиков 76, Ребенок 79 - Кожанов 12)



Заря - Кривбасс 2:0 (Идахор 34, Каменюка 86) ***



Сегодня тур завершат Металлист (51) - Карпаты (16) ***



Игры 24-го тура назначены на



23 марта



Волынь (22)- Шахтер (58)



24 марта



Арсенал (32) - Металлист (51)



Днепр (35) - Заря (19)



Металлург (31) - Оболонь (15)



25 марта



Ильичевец (23) - Динамо (61)



Черноморец (27) - Ворскла (31)



Кривбасс (31) - Таврия (34)



Карпаты (16) - Александрия (16)

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