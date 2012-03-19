Результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу
Динамо вернуло первое место, Оболонь вырвала три балла
Завершились очередные матчи 23-го тура Чемпионата Украины по футболу
Оболонь - Волынь 1:0 (Мандзюк 81)
Динамо - Днепр 2:0 (Алиев 67, Милевский 83)
Александрия - Металлург 0:0
Напомним, что ранее сыграли
Шахтер – Черноморец 4:0 (Селезнев 5, 80, Илсиньо 45, Тейшейра 67).
Таврия - Арсенал 1:1 (Фещук 86 – Гоменюк 18)
Ворскла - Ильичевец 3:1 (Селин 11, Чичиков 76, Ребенок 79 - Кожанов 12)
Заря - Кривбасс 2:0 (Идахор 34, Каменюка 86)
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Сегодня тур завершат Металлист (51) - Карпаты (16)
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Игры 24-го тура назначены на
23 марта
Волынь (22)- Шахтер (58)
24 марта
Арсенал (32) - Металлист (51)
Днепр (35) - Заря (19)
Металлург (31) - Оболонь (15)
25 марта
Ильичевец (23) - Динамо (61)
Черноморец (27) - Ворскла (31)
Кривбасс (31) - Таврия (34)
Карпаты (16) - Александрия (16)