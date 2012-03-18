Фанаты Панатинаикоса превзошли всё, что можно было стерпеть

Матч греческого футбольного чемпионата Панатинаикос - Олимпиакос был прекращен в воскресенье вечером из-за беспорядков, сообщила полиция.

На Олимпийском стадионе в Афинах, где проходил матч, присутствовали только фанаты "Панатинаикоса" из-за мер полиции, которая разводит болельщиков противоборствующих команд в ходе дерби. Тем не менее, столкновения фанатов с полицией начались еще до матча, когда сотни молодых людей пытались прорваться на стадион без билета. Во время беспорядков в полицию летели "коктейли Молотова", камни и палки, спецназ отвечал слезоточивым газом.

Столкновения возобновились на стадионе в перерыве - в результате второй тайм был существенно задержан. Полиция разогнала целый сектор 60-тысячного стадиона, который заволокло слезоточивым газом. Игра возобновилась, но вновь была прервана, на сей раз окончательно, на 83-й минуте. Матч был остановлен при счете 1:0 в пользу гостей "Олимпиакоса", когда группа фанатов прорвалась на поле.

Последовали новые беспорядки на стадионе и вокруг него. В тушении десятков возгораний от ракетниц и дымовых шашек участвовали три пожарных автомобиля, выехавших прямо на игровое поле.

Полиция заявила, что только по итогам предматчевых столкновений задержано более 60 человек, четверо полицейских пострадали.

Как ожидается, за беспорядки болельщиков "Панатинаикос" ожидают серьезные санкции футбольной Суперлиги. Учитывая, что судья остановил встречу из-за беспорядков на поле, "Панатинаикосу" грозит техническое поражение со счетом 0:3, снятие трех очков в турнирной таблице и еще двух в следующем чемпионате. Кроме того, клубу грозит штраф до 180 тысяч евро и запрет на присутствие болельщиков на двух домашних играх.