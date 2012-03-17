На Евро-2012 будут отcлеживать и пресекать расистские речевки

Кампания по искоренению расизма и дискриминации из футбола будет реализована на Чемпионате Европы по футболу 2012 года в Польше и в Украине с помощью программы «Уважай различия», сообщает официальный сайт УЕФА.

Кампания «Уважай различия» будет проводиться в сотрудничестве с партнером УЕФА — сетью «Футбол против расизма в Европе» (FARE) и связанной с ней организацией Never Again.

В числе прочего восточноевропейская организация Never Again будет отслеживать случаи проявления дискриминации через символы и речевки. В последние годы эта процедура является важной стороной деятельности сети FARE на крупных международных турнирах.

На Евро-2012 ограниченное количество билетов и аккредитаций получат представители FARE, которые будут наблюдать за ситуацией на трибунах и составлять для УЕФА отчеты о нарушениях. Кроме того, сеть FARE проведет в Польше и Украине ряд образовательных мероприятий и организует встречи болельщиков.

«Нашу программу мониторинга на каждом матче ЕВРО-2012 представят по несколько наблюдателей. В сотрудничестве с представителями болельщиков и работниками стадиона они будут разбираться с проблемами в их зачатке, — заявил исполнительный директор сети FARE Пиара Поуар. - Если стратегия раннего вмешательства не сработает, будем писать рапорты в УЕФА, чьи дисциплинарные органы будут разбираться дальше. Все это является частью проекта „Уважай различия“, который, мы надеемся, поможет успешному проведению чемпионата».

На каждом матче Евро-2012 будут присутствовать по два наблюдателя FARE. По возможности — из тех стран, чьи команды сражаются в данном матче.

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