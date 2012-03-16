Маркевич о победе «Металлиста»: В перерыве попросил футболистов успокоиться

Счет в матче "Металлиста" с "Олимпиакосом" мог быть крупнее, считает наставник харьковчан Мирон Маркевич. Об этом он сказал в эфире телеканала 2+2 сообщает gazeta.ua.

"Мы немножко перенервничали, это чувствовалось в действиях футболистов в первые минуты. Чем и воспользовался "Олимпиакос". В перерыве попросил их успокоиться, сыграть так, как они могут. К тому же Девич, вышедший на замену, обострил игру".

Замена сработала, Марко Девич, в который раз выйдя на замену, решил судьбу встречи. Можно ли его назвать харьковским джокером?

"Он хорошо выходит на замену, забивает или освежает игру. Сегодняшний матч не исключение".

Было заметно в первом тайме, что, в частности, Тайсон достаточно нервничал. На этом тоже акцентировали внимание?

"Конечно. Много было индивидуальной игры, что было на руку "Олимпиакосу". Во втором тайме заиграли в более комбинационный футбол, просматривалась коллективная игра. Дважды забили, но счет мог быть и больше".

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы харьковский "Металлист" на выезде победил греческий "Олимпиакос" (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира.