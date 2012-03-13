Новичок «Динамо» побил рекорд чемпионата Украины

Нападающий киевского "Динамо" швейцарец Адмир Мехмеди уже успел стать рекордсменом чемпионата Украины.

Его первый гол в официальных матчах "бело-синих" в ворота криворожского "Кривбасса" в 22-м туре Премьер-лиги стал самым поздним в истории украинского первенства, сообщает ТСН. Напомним, что Мехмеди отличился на 8-й компенсированной минуте, установив окончательный счет в матче - 3:0.

Отметим, что до этого рекорд принадлежал экс-форварду киевлян Максиму Шацких и полузащитнику луганской "Зари" Сергею Шевчуку. Оба футболиста спасли свои команды от поражения на 6-й компенсированной минуте. Интересно, что Шацких забил именно "Кривбассу" пять лет назад. А Шевчук отметился в воротах ФК "Львов" в 2008-м.

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