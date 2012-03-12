10 тысяч шведов поселятся на Трухановом острове

Шведская фан-ассоциация договорилась с местной властью Киева о размещении своего фан-городка во время Евро-2012 на Трухановом острове.

Как сообщает Информационный центр «Украина 2012», согласно предварительным договоренностям, лагерь сможет вместить 10 тыс. болельщиков.

По словам Инго ШОЕДЕРЛУНДА из союза «Шведский лагерь», в настоящее время количество мест в палатках составляет 6 тыс. 486. «Принимая во внимание тот факт, что в конце 2011 года мы получили более 7 тыс. записей, мы намерены увеличить мощности до 10 тысяч», - добавил он.

Цена за ночлег будет составлять 129-189 крон (150-200 грн. за место в сутки). Городок будет оборудован 50 туалетами, душевыми на 160 мест, кафе со шведским столом, а также небольшим охранным пунктом. «Мы будем иметь более высокие стандарты, чем во время типичных музыкальных фестивалей в Швеции», - заверил И.ШОЕДЕРЛУНД.

Как сообщалось, первый матч сборная Швеции сыграет с украинской национальной командой 11 июня. Затем у шведов в Киеве состоится поединок с англичанами (15 июня) и с французами (19 июня).