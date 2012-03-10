WBC не даст добро на бой Кличко c Хэем

Всемирный боксерский совет (WBC) выступает против поединка между чемпионом мира по версии WBC Виталием КЛИЧКО и претендентом Дэвидом ХЭЕМ, сообщает NEWSru.

"WBC не санкционирует бой Виталия с ХЭЕМ. Во-первых, он не входит в рейтинги WBC, а во-вторых - Британский боксерский совет не дисквалифицировал Дэвида за драку с ЧИСОРОЙ только из-за того, что официально он находится на пенсии. У него нет лицензии. Если бы он был действующим боксером, его, несомненно, дисквалифицировали бы. Мы подали бы плохой пример боксу, если бы санкционировали бой Виталия с ХЭЕМ. Я понимаю, что у Виталия старые счеты с ХЭЕМ, но он должен подумать не только о себе, но и о всем боксерском мире. А о Дэвиде ХЭЕ я вообще не хочу говорить. Он - плохой пример для бокса", - приводит слова президента WBC Хосе СУЛЕЙМАНА «Советский спорт».

Последний свой поединок В.КЛИЧКО провел с Дереком ЧИСОРОЙ и одержал победу единогласным решением судей. На пресс-конференции после боя Д.ЧИСОРА подрался с Д.ХЭЕМ.