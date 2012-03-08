Защитник «Металлиста»: В первой игре важно не пропустить

Для "Металлиста" важно не пропустить в первой игре с "Олимпиакосом".

Такую мысль "Команде" выразил защитник харьковчан Сергей Пшеничних.

"В чем сила греков? Судя по увиденному в матче против "Рубина", у нашего соперника хорошо организованая команда, которая неплохо атакует и здорово защищается. При потере мяча греки молниеносно откатываются назад, к своему штрафному. С ними нам однозначно будет очень сложно", - сказал он.

"К тому же, можно не сомневаться, на нашем поле игроки греческого клуба вряд ли станут играть первым номером, а сделают ставку на сохранение своих ворот и будут больше обороняться", - уверен игрок.

По мнению защитника, для "Металлиста" важно надежно сыграть у собственных ворот.

"Нам важно будет надежно сыграть у своих ворот и не пропустить. Ну а в атаке пытаться создавать моменты, меньше транжирить их, а больше использовать. Если сможем так сыграть - результата обязательно добьемся", - уверенн Пшеничных.