Стала известна дата жеребьевки 1/4 Кубка Украины
Жеребьевка, как и на всех этапах, "слепая". Хозяина поля определит жребий. Лишь запорожский "Металлург" свою игру проведет на родной арене. Трофей разыграют 8 клубов
Премьер-лига Украины определила дату проведения жеребьевки четвертьфинальных матчей Датагруп Кубка Украины по футболу.
Определение пар участников 1/4 финала состоится в четверг, 15-го марта.
Церемония жеребьевки начнется в 14:00.
Напомним, что жеребьевка, как и на всех этапах, "слепая". Хозяина поля определит жребий. Лишь запорожский "Металлург" свою игру проведет на родной арене, в связи с тем, что это единственный клуб из низшего дивизиона, пробившийся в 1/4 Кубка Украины.
Трофей разыграют 8 клубов:
1. "Карпаты" (Львов)
2. "Арсенал" (Киев)
3. "Шахтер" (Донецк)
4. "Черноморец" (Одесса)
5. "Заря" (Луганск)
6. "Волынь" (Луцк)
7. "Металлург" (Запорожье)
8. "Металлург" (Донецк)
Игры 1/4 финала состоятся 11-го апреля.