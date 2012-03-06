Стала известна дата жеребьевки 1/4 Кубка Украины

Премьер-лига Украины определила дату проведения жеребьевки четвертьфинальных матчей Датагруп Кубка Украины по футболу.

Определение пар участников 1/4 финала состоится в четверг, 15-го марта.

Церемония жеребьевки начнется в 14:00.

Напомним, что жеребьевка, как и на всех этапах, "слепая". Хозяина поля определит жребий. Лишь запорожский "Металлург" свою игру проведет на родной арене, в связи с тем, что это единственный клуб из низшего дивизиона, пробившийся в 1/4 Кубка Украины.

Трофей разыграют 8 клубов:

1. "Карпаты" (Львов)

2. "Арсенал" (Киев)

3. "Шахтер" (Донецк)

4. "Черноморец" (Одесса)

5. "Заря" (Луганск)

6. "Волынь" (Луцк)

7. "Металлург" (Запорожье)

8. "Металлург" (Донецк)

Игры 1/4 финала состоятся 11-го апреля.

Gazeta.ua