Сегодня Кличко-младший проведет шестидесятый поединок в карьере

Сегодня в немецком Дюссельдорфе Владимир Кличко проведет защиту своих четырех чемпионских поясов против француза Жан-Марка Мормека.

«Мормек уже трижды боксировал против украинцев и три раза завершал бои досрочно. Но я думаю, что с Владимиром будет немного по-другому», – говорит чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко.

Эти победы в поединках с украинцами Жан Марк Мормек одержал в более легких весовых категориях, а вот в супертяжелом дивизионе 39-летний француз проведет лишь четвертый бой, отмечает ICTV.

На взвешивании обошлось без сюрпризов. В глаза сразу впадает разница в габаритах между боксерами. Владимир на 13 килограммов тяжелее Жан-Марка, его вес - 111 кг, и на 17 сантиметров выше.

Для Кличка-младшего сегодняшний бой - сплошная магия чисел. Для него это шестидесятый поединок в карьере и двадцатая защита титула.

Поединок начнется в 23:00 зпо киевскому времени. Прямая трансляция на телеканале Интер.