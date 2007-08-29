В Польше приняли специальный законопроект об организации Евро-2012
Подробности объяснил премьер-министр страны
|Ярослав Качиньский
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “Закон о Евро-2012 должен усовершенствовать подготовку к крупнейшему спортивному мероприятию в истории Польши”.
«Этот закон настолько важен, что мы должны либо его принять и начать действовать согласно ему, либо сказать, что эту задачу не удастся выполнить», - отметил премьер. По его словам, в рамках «привычных процедур» задачи, связанные с подготовкой к Евро 2012, не выполнить.
Не «удастся построить стадионы без “скоростной дорожки” принятия решений и получения разрешений. Закон должен создать своеобразную дорогу напрямик, благодаря которой сможем эту задачу выполнить. Речь идет также о союзах, которые будут контролировать, будут осуществлять мониторинг за инвестициями в рамках построения стадионов, тренировочных центров, гостиниц и туристических баз», - отметил Я.КАЧИНСКИЙ.
По информации министра спорта и туризма Польши Эльжбеты ЯКУБЯК, правительство работает над многолетним инвестиционным планом, который касается построения стадионов для Евро-2012. Согласно закону, средства на строительство будут привлекаться из государственного бюджета, бюджетов местного самоуправления и Европейского Союза. Многолетний план охватит финансирование стадионов в Варшаве, Гданске, Познани и Вроцлаве.
Как известно, согласно решению УЕФА от 18 апреля, Польша и Украина получили право организации финальной части Евро-2012.