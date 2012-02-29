Блохин говорит, что до идеальной игры сборной - еще как до луны

Товарищеский матч с Израилем станет для команды Украины очередным испытанием на пути к удачному результату на Евро-2012: делать еще есть много чего, но для тренера главное, чтобы игроки понимали - к делу нужно относиться ответственно.

Об этом заявил во время пресс-конференции перед игрой сам Олег Блохин.

"Я вообще не знаю, какую информацию могу вам сейчас дать. 20 человек прилетели, все здоровы. 11 из них завтра будут играть. Команду я видел всего час, поскольку самолет задержался. Немного больше пообщался с динамовцами Киева, которые находятся здесь на сборе и приехали раньше других. Давно не виделись, все ребята в хорошем настроении. Все здоровые. Вот, по-видимому, и вся информация по состоянию на текущий момент". - начал он.

"Человек, который работает в подвешенном состоянии, не может исполнять свои обязанности нормально - он будет нервничать и думать, что будет завтра. Так что комфортнее работать, когда понимаешь, что твое дело удостаивается какого-то внимания. Некоторые отрицают: мол, а вдруг Блохин провалит Евро-2012, но продолжит работу? Что же, посмотрим, как оно все будет. Кстати, сам новый контракт я пока не подписал. На данном этапе есть лишь устная договоренность", - прокомментировал он ситуацию с продлением соглашения.

По мнению Блохина, трудно предугадать результат матча, ведь у сборной Израиля - новый тренер, состав соперника украинцы пока посмотрели навскидку, детально будут разбирать в среду, но понятно, что при новом тренере игроки захотят себя показать.

"Мы же собрались буквально только что. При этом трудо сказать, в каком состоянии находятся ребята, учитывая, что еще даже не закончена межсезонная подготовка клубов. Вот эти ребята, которые сейчас находятся в расположении сборной, - процентов 80% той команды, которая будет выступать на Евро-2012. Других игроков мы не найдем. Конечно, если кто-то в полный рост заявит о себе, то мы обязательно возьмем такого исполнителя на чемпионат Европы.

"Что же касается той игры, к которой мы стремимся, то именно сейчас нам до нее далеко, как до луны. Более ясная картинка наступит тогда, когда мы соберемся непосредственно перед Евро-2012 - 15 мая. Но если игроки хотят попасть на чемпионат Европы, они постоянно должны показывать определенный уровень. Вот завтрашний матч и покажет. Хотим мы того или нет, футболисты сборной Израиля сейчас в накате, в этой стране изо всех сил идет национальный чемпионат. У нас же игрового тонуса сейчас нет. Да и вообще, сборная Израиля - не самая простая команда. Не все так просто отсюда выезжают", - считает Блохин

"Мне нужно дать результат. И поэтому на фамилии и прошлые заслуги я смотреть не буду. Иначе этот самый результат я не дам. Кто не покажет уровень, соответствующий национальной сборной и чемпионата Европы, тот в заявку не попадет. Независимо от имени", - прибавил он.

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