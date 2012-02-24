Два матча «Динамо» попали в топ-50 лучших в истории Лиги чемпионов

Интернет-издание Bleacher Report составило список 50 лучших матчей в истории Лиги чемпионов. В этом чарте нашлось место и двум поединкам с участием киевского «Динамо».

В частности, журналисты отметили памятную встречу «бело-голубых» с московским «Спартаком» 14 сентября 1994 года.

- Киевляне отыграли преимущество «красно-белых» в два мяча благодаря дублю Виктора Леоненко и одержали победу усилиями молодого Сергея Реброва, - вспоминает Bleacher Report.

Кроме этого, полуфинальная рубка против мюнхенской «Баварии» (3:3) в сезоне 98/99 также вошла в ТОП-50 лучших поединков ЛЧ.

- Мало кто помнит, что «Бавария» пережила непростые минуты в игре с «Динамо» в полуфинале. Киевляне вели со счётом 2:0 благодаря голам Шевченко, но Михаэль Тарнат отквитал один мяч в конце первого тайма. Виталий Косовский вернул «Динамо» лидерство в два гола, но «Бавария» подтвердила свой высокий класс благодаря голам Эффенберга и Янкера, — пишет издание.

Динамо Киев от Шурика