Кличко отвесили пощечину на взвешивании (фото)

Сегодня во время процедуры взвешивания английский боксер Дерек ЧИСОРА ударил в лицо украинца Виталия КЛИЧКО, чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, с которым завтра он встретится на ринге.

Как передает ИТАР-ТАСС, 28-летний британец неожиданно ударил В.КЛИЧКО не кулаком, а открытой рукой.

В.КЛИЧКО сумел сдержать себя и не ответить завтрашнему сопернику. Представители команд обеих боксеров бросились между ними, стремясь не допустить худшего.

"Он застал меня врасплох. У ЧИСОРЫ шалят нервы. Свой ответ я дам ему на ринге", – сказал В.КЛИЧКО.

Сам Д.ЧИСОРА после нападения на чемпиона мира сразу же скрылся и не присутствовал на последовавшей церемонии выбора перчаток.

Бой КЛИЧКО-ЧИСОРА состоится в субботу вечером на мюнхенской арене "Олимпиахалле", вмещающей 12 тыс. 500 зрителей. Все билеты на поединок проданы.

Украинский боксер из 45 боев выиграл 43 встречи. Д.ЧИСОРА, который ниже В.КЛИЧКО на 13 сантиметров, одержал победу в 15 из 17 боев, отмечает агентство.