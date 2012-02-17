Лучшую тяжелоатлетку Украины на 4 года дисквалифицировали за допинг

Лучшая тяжелоатлетка Украина бронзовый призер ЧМ-2011 Ольга Коробка, в допинг-пробе которой обнаружен запрещенный препарат, дисквалифицирована на четыре года.

О таком решении, которое поступило из будапештской штаб-квартиры Международной федерации тяжелой атлетики, пишет Champion со ссылкой на "Спорт-Экспресс в Украине".

На лицензионном ноябрьском чемпионате мира в Париже серебряный призер Олимпиады-2008, трехкратная чемпионка континента Ольга Коробка в третий раз стала бронзовым призером в супертяжелой категории свыше 75 кг. Кроме того, внесла в копилку сборной весомые очки, благодаря которым женская команда получила максимально возможные четыре путевки на Игры-2012 в Лондоне.

Через три месяца кельнские биохимики обнаружили в пробе Коробки запрещенный препарат. Какой именно и в каких количествах - в сообщении не указано. На официальном сайте IWF, где опубликованы итоговые протоколы ЧМ-2011, ее фамилия смещена с третьей строчки на последнюю, и добавлены три латинских буквы - DSQ, что означают дисквалификацию.

Причем, как стало известно, срок отлучения украинки от выступлений на тяжелоатлетическом помосте исчисляется четырьмя годами, до ноября 2015-го.

Узнав эту новость, Ольга в расстроенных чувствах покинула тренировочный сбор на олимпийской базе в Конча-Заспе. Приказом по профильному министерству ее тренер Василий Кулак уволен со штатного состава сборной Украины.

Три бронзовые медали, завоеванные Ольгой в Париже, будут переданы следующим в табели о рангах - Мариам Усман из Нигерии (за толчок и сумму) и армянке Хрипсим Хуршудян (за рывок).