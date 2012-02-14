119 фанатам сборной Англии запретили ехать в Украину

119 английских футбольных болельщиков получили запрет на посещение матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, которые пройдут на полях Украины и Польши.

Как пишет football.uaсо ссылкой на британскую газету News Guardian, полиция графства Нортумберленд и города Дарэм уже предупредили проблемных фанов, что любая попытка нарушить запрет будет караться по закону.

Накануне турнира эти любители футбола должны явиться в полицейские участки и сдать свои паспорта, которые будут находиться там до конца континентального первенства.

В список проблемных фанатов с севера Англии вошли 39 болельщиков «Сандерленда», 68 – «Ньюкасла» и 12 - клуба «Дарэм Сити». В течение прошлого года полицейскими Нортумберленда и Дарэма было арестовано 41 человека, которые нарушали общественный порядок во время футбольных матчей.