Луческу врач сказал, что он - феномен

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ приступил к тренировкам с командой в турецком городе Анталья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.

Наставник «Шахтера» полностью восстановился после тяжелой травмы, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия, и вчера прилетел в Анталью, говорится в сообщении.

По словам М.ЛУЧЕСКУ, он чувствует себя отлично. «Мой лечащий врач в Бухаресте сказал, что я феномен. Он никак не ожидал, что восстановление пойдет так быстро», - сказал тренер.

В сообщении отмечается, что уже вчера вечером М.ЛУЧЕСКУ провел первую тренировку с командой. Обращаясь к игрокам, он сказал, что для команды наступил самый главный период подготовки.

«Основная наша задача - это, разумеется, качественно готовиться к чемпионату страны. Но и результат в контрольных поединках очень важен для «Шахтера». Впереди, в играх на Украине, нас ожидает серьезная конкуренция», - сказал тренер.

Он подчеркнул, что команде «пора возвращаться к победам, вместе идти к ним, чтобы к нам в каждом матче возвращался менталитет победителей». При этом М.ЛУЧЕСКУ сообщил игрокам, что разговаривал с президентом ФК «Шахтер» Ринатом АХМЕТОВЫМ. «У нас великий президент, я еще раз понял это в той сложной ситуации, которая сложилась», - подчеркнул М.ЛУЧЕСКУ.