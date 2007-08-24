Суркис просит Шевченко переговорить с Абрамовичем о возвращении в ”Динамо”

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что он готов арендовать у "Челси" форварда сборной Украины Андрея Шевченко. Руководитель "Динамо" пообещал выплачивать футболисту зарплату, положенную ему в Англии. Первоначально Суркис готов арендовать Шевченко на три-четыре месяца, сообщает "Советский Спорт".

По словам президента "Динамо", он недавно разговаривал с футболистом и посоветовал ему подойти к руководству "Челси" и поговорить насчет аренды в киевскую команду. Если сделка состоится и сотрудничество Шевченко и "Динамо" будет успешным, то Суркис готов через три-четыре месяца продлить договор аренды.

Андрей Шевченко начинал карьеру в киевском "Динамо" и выступал за этот клуб до конца сезона-1998/99. Летом 1999 года форварда за 26 миллионов евро купил итальянский "Милан". В мае 2006 года Шевченко подписал контракт с "Челси", причем его переход обошелся лондонцам в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 44 миллионов евро).

В нынешнем сезоне украинец еще ни разу не сыграл за "Челси" из-за травмы спины, но в среду 22 августа принял участие в товарищеском матче сборной Украины против Узбекистана (2:1). Шевченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 55 минут.