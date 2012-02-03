Украинская дзюдоистка стала серебряным призером Кубка мира

Лидер женской сборной Украины по дзюдо Марина ПРИЩЕПА завоювала серебряную награду в весовой категории до 78 кг на соревнованиях на Кубок мира, который состоялся в Софии (Болгария).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

В полуфинале М. ПРИЩЕПА выиграла оценку "юко" в Гуусье СТЕЕНХЮЙС из Нидерландов. А в решающем столкновении украинка встретилась с бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине Джеон ГЕОНА-МИ (Корея). Основное и дополнительное время не выявило сильнейшего, победитель был определен решением судейской тройки – 2:1 в интересах представительницы Кореи.

Всего в соревнованиях приняли участие 193 спортсменки из 43 стран мира. Сборная команда Украины, которую представляли 10 дзюдоисток, заняла 9 общекомандное место.