«Динамо» может вернуться в Лигу Европы

Президент турецкого "Бешикташа" Йылдырым Демирорен призвал турецкие клубы отказаться от участия в еврокубках из-за коррупционного скандала. Напомним, восемь клубов высшего дивизиона Турции обвиняются в организации договорных матчей и могут быть отправлены во второй дивизион.

"Мы должны объединить свои усилия вокруг проблемы. Нам необходимо дождаться окончательного решения, но если будет нужно, то все турецкие клубы должны отказаться от участия в еврокубках", - приводит Gazeta.ua заявление Демирорена турецкой прессе.

В нынешнем сезоне от Турции в еврокубках осталось две команды: "Трабзонспор" и "Бешикташ". "Трабзонспор" занял третье место в группе Лиги чемпионов вслед за "Лиллем" и вышел в плей-офф Лиги Европы. "Бешикташ" обошел киевское "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы.

"Лично у меня нет абсолютной уверенности в том, что слова президента "Бешикташа", если они верно процитированы, не были сказаны в эмоциональном запале, - сказал спортивный директор киевлян Алексей Михайличенко. - Пока мы в клубе даже не обсуждали возможность возвращения в Лигу Европы.

Предметно судить о готовности наших футболистов может лишь главный тренер, но, насколько я понимаю, у нас вся подготовка была построена исходя из того, что первые официальные поединки в новом году состоятся в начале марта. Еще осенью мы рассматривали два варианта: если проходим в весеннюю стадию еврокубков, проводим два сбора, если нет - добавляется третий в Израиле. Разным, в зависимости от европейского результата, планировался и тренировочный процесс, - объяснил спортдиректор киевлян.