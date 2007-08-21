Блохин завтра выпустит Шевченко не больше, чем на 45 минут

В канун товарищеского матча с Узбекистаном состоялась пресс-конференция тренера национальной сборной Украины по футболу Олега Блохина.

Тренер сборной опроверг информацию о неучастии в матче Шевченко, но заявил, что больше 45 минут тот не сыграет.

Русола, который не выйдет на поле из-за болезни, может заменить в центре обороны Езерский. Чигринский не вызван в сборную в связи с тем, что снизил уровень своей игры. Блохин заявил, что завтра собирается дать шанс Максиму Калиниченко.

Также Олег Владимирович выразил неудовольствие тем, что СМИ порой субъективно оценивают его роботу и попросил не давать ему дилетантских советов.

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