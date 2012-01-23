Украинские олимпийцы везут домой три медали

На I зимних Юношеских Олимпийских играх, которые завершились в Австрии, украинцы завоевали три серебряные медали.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям со СМИ и общественностью Национального олимпийского комитета Украины, обладателями престижных наград стали танцевальный дуэт фигуристов Александра НАЗАРОВА - Максим НИКИТИН, а также Ярослав ПАНИОТ и Мария ДОЛГОПОЛОВА в соревнованиях смешанных команд по фигурному катанию и шорт-треку соответственно.

В составе украинской сборной были 23 спортсмена, которые соревновались в 8-ми видах спорта. Еще целый ряд украинцев заняли высокие места в главной десятке лучших юных олимпийцев планеты в соревнованиях по биатлону, фигурному катанию, санному спорту и шорт-треку.

Всего в Олимпиаде приняли участие более 1 тыс. спортсменов из 67 стран мира.