Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

Заря - Днепр 0:1 (Самодин 36)

Металлист - Шахтёр 1:3 (Девич 48 - Гладкий 17, Фернандиньо 68, Исиньо 84)

Динамо - Карпаты 7:3 (Шацких 16, Бангура 30, 63, 82, Маркович 44, Корреа 90+1 - Батиста 8, Пшеничных 20 (автогол), Ковель 43, Кобин 51)

Закарпатье - Черноморец 2:0 (Козориз 70, Марцваладзе 90)

Металлург (Д) - Кривбасс 0:1 (Ищенко 24)

Нефтяник - Металлург (3) 0:1 (Лаврович 63)

Таврия - ФК Харьков 1:0 (Гоменюк 11)

Ворскла - Арсенал 2:1 (Грумич 37, Кравченко 57 - Селезнев 48)

Днепр и Шахтер - с 18 и 16 очками, соответственно - продолжают возглавлять таблицу. Металлург (3) и Таврия, выиграв свои матчи, догнали Металлист, и теперь у трёх команд по 10 очков. Динамо с 9 очками на 6-й позиции. У Металлурга, ФК Харьков, Черноморца - по 8, у Арсенала, Зари, Закарпаться, Ворсклы - по 7, у Карпат и Кривбасса - по 4. Нефтянику шестой тур не удается ни выиграть, ни гол забить.