Ахметов и Колесников приехали в больницу к Луческу

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу, который находится в больнице в Бухаресте после ДТП, заявил, что чувствует себя лучше.

В воскресенье его в больнице навестили президент клуба Ринат Ахметов и вице-премьер Украины Борис Колесников, а сам Луческу впервые после ДТП дал интервью пресс-службе клуба.

"Передайте, пожалуйста, болельщикам, что я делаю все, чтобы быстрее восстановиться. Чувствую себя уже лучше. Очень приятно внимание, оказанное мне, я ощущаю заботу. Я признателен болельщикам и со своей стороны буду стараться как можно быстрее вернуться в строй".

Тренер затруднился назвать срок возвращения: "Это будет зависеть от того, как пойдет процесс восстановления. Как скажут врачи", - отметил он.

Кроме того, Луческу заявил, что не беспокоится за команду, которой предстоит готовиться к весенним матчам в его отсутствие.

"Разумеется, я бы предпочел быть вместе со своей командой. "Шахтер" - это моя жизнь, то, чего мне больше всего не хватает. Но так уж вышло, что команда вынуждена готовиться без меня. Я уверен, что процесс подготовки пройдет на высочайшем уровне. Наши футболисты - большие профессионалы, знают, что нужно делать, как готовиться. Кроме того, ребята понимают, какие высокие задачи и цели перед нами стоят. Тренерский штаб - и Александр Спиридон, и Карло Николини - прекрасно знакомы с требованиями и схемой, по которым мы готовимся все эти годы. Так что в этом плане я спокоен", - сказал Луческу.