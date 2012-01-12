Ахметов говорит, что Мистер вернется через месяц

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ вернется в команду максимум через месяц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Шахтера» со ссылкой на президента клуба Рината АХМЕТОВА.

Согласно сообщению, вечером 11 января Р.АХМЕТОВ побывал на тренировке команды на базе «Кирша». Во время общения с игроками он рассказал о состоянии М.ЛУЧЕСКУ.

«Врачи говорят, что на восстановление понадобится месяца полтора. Но, зная Мистера, мне кажется, что через месяц он будет в строю», - сказал Р.АХМЕТОВ.

При этом он добавил, что осложнений у М.ЛУЧЕСКУ нет, более того, «он уже сейчас пытается тренировать прямо из больничной палаты».

«У него много энергии, много эмоций, так что, я думаю, все будет хорошо», - отметил президент «Шахтера».

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что в отсутствие главного тренера команда должна «сконцентрироваться, сгруппироваться и всем показать, что мы – «Шахтер».

Он поставил задачу команде выиграть чемпионат и Кубок Украины, чтобы осенью 2012 года играть в Лиге чемпионов УЕФА.

В ответ капитан команды Дарио СРНА и вице-капитан ФЕРНАНДИНЬО заверили президента клуба, что никаких проблем не будет, что футболисты «Шахтера» - профессионалы, и они сделают все, чтобы достойно подготовиться к играм этого года.

Как сообщал УНИАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 января попал в автомобильную аварию у себя на родине, в Румынии. М.ЛУЧЕСКУ был госпитализирован с травмами в университетскую клинику скорой помощи в Бухаресте, где ему сделали операцию.