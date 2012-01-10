В «Шахтере» рассказали, когда ждать возвращения Луческу

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ, который в конце прошлой недели попал в ДТП в Румынии, уже в феврале вернется в команду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Шахтера» со ссылкой на помощника тренера Александра СПИРИДОНА.

По его словам, что М.ЛУЧЕСКУ может вернуться в команду уже к середине или к концу испанского сбора (с 27 января по 7 февраля - УНИАН).

«Пусть не на поле со свистком на груди, а на скамейке. Одно его присутствие на тренировке очень важно для игроков», - отметил А.СПИРИДОН.

По словам помощника, во время встречи М.ЛУЧЕСКУ высказал уверенность, что подготовка «Шахтера» ко второй половине сезона сложится нормально.

«Мы работаем вместе с ЛУЧЕСКУ уже восьмой год, в принципе, программа не меняется. Надеюсь, даже уверен, что футболисты отнесутся к работе серьезно, будут максимально сосредоточены и ответственны», - сказал А.СПИРИДОН.

По его мнению, «это тот случай, когда беда должна сплачивать команду». «Так что зря нас «хоронят» на некоторых украинских сайтах. За чемпионство и Кубок страны «Шахтер» поборется, может быть, с удвоенным рвением», - заверил помощник М.ЛУЧЕСКУ.

Как сообщал УНИАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 января попал в автомобильную аварию у себя на родине, в Румынии. М.ЛУЧЕСКУ был госпитализирован с травмами в университетскую клинику скорой помощи в Бухаресте, где ему сделали операцию.