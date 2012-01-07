"Динамо" купило молодого нападающего

"Динамо" совершило первый трансфер в 2012 году: контракт с клубом сроком на 4,5 года заключил 20-летний нападающий Адмир Мехмеди, сообщает газета Сегодня. В пятницу Мехмеди прошел в Киеве углубленное медобследование, после чего подписал контракт. В Киев Адмир вернется 12 января, приступив к подготовке к сезону в составе своего нового клуба.

До перехода в Киев Мехмеди выступал за швейцарский "Цюрих" в сезонах 2008/09 - 2011/12. В чемпионате Швейцарии провел 80 матчей, забил 19 мячей. В еврокубках провел 10 матчей, забил 3 мяча

Игрок национальной сборной Швейцарии (провел семь матчей). В составе молодежной сборной Швейцарии выступал в финальном турнире молодежного Евро-2011 (сборная заняла второе место).