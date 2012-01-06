У Луческу - 7 сломанных ребер и проколотое легкое

На полное восстановление здоровья главного тренера ФК «Шахтер» (Донецк) Мирчи ЛУЧЕСКУ, по самым приблизительным расчетам, может уйти до 6 недель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе донецкого клуба.

Согласно сообщению, М.ЛУЧЕСКУ был доставлен в больницу сразу после того, как 6 января в Бухаресте попал в автомобильную аварию.

«У него сломано 7 ребер с левой стороны грудной клетки. Причем некоторые ребра сломаны в нескольких местах. Ушиблено легкое. Наличествует кровь в плевральной полости», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент румынские врачи еще не приняли окончательное решение о путях лечения М.ЛУЧЕСКУ.

«Изучается возможность оперативного вмешательства. Врачи должны определиться, необходима ли операция и закрепление сломанных ребер соответствующими медицинскими приспособлениями», - указывается в сообщении.

Врачи также наблюдают за плевральной полостью пострадавшего, и если количество крови будет увеличиваться, то не исключена установка дренажа или, снова-таки, оперативное вмешательство.

«В любом случае как минимум на этом этапе лечение будет протекать в Бухаресте. Характер травмы не предполагает транспортировки тренера «Шахтера» в какие-то иные места, - сказано в сообщении.

Как сообщалось, М.ЛУЧЕСКУ 6 января попал в автомобильную аварию у себя на родине в г. Бухарест. Он был госпитализирован с травмами в университетскую клинику скорой помощи Бухареста.