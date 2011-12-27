Кварцяного отправили в отставку
09:39, 27 декабря 2011Спорт
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Без объяснения причин?
Cегодня наставник «Волыни» (Луцк) Виталий Кварцяный был отправлен в отставку. Об этом со ссылкой на «Спорт-Экспресс» пишет "Зеркало недели. Украина".
Днем он был вызван на разговор с руководством, во время которого ему сообщили об увольнении без разъяснения причин. На данный момент все помощники В.Кварцяного остаются на своих местах и будут работать с командой до тех пор, пока не назначат нового главного тренера.
Как известно, после матча с харьковским «Металлистом», когда были удалены с поля два игрока «Волыни», В.Кварцяный нелицеприятно высказался об украинских арбитрах. Он заявил, что знает «кто берет и сколько берет».
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