21-летнего хоккеиста нашли мертвым в гараже
11:12, 25 декабря 2011Спорт
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Команда будет играть в трауре
Защитник команды Российской хоккейной лиги "Алтай" (Барнаул) Дмитрий Орехов в субботу найден мертвым в своем гараже, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт клуба.
Предварительная причина смерти 21-летнего хоккеиста - отравление угарным газом.
"Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. В этот нелегкий час примите искренние соболезнования и слова поддержки. Сил вам и выдержки. Скорбим вместе с вами. Светлая память о Дмитрии навечно останется в наших сердцах", - говорится на сайте "Алтая".
Сегодня на очередной матч первенства РХЛ барнаульцы выйдут в траурных повязках.
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