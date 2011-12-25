21-летнего хоккеиста нашли мертвым в гараже

Защитник команды Российской хоккейной лиги "Алтай" (Барнаул) Дмитрий Орехов в субботу найден мертвым в своем гараже, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт клуба.

Предварительная причина смерти 21-летнего хоккеиста - отравление угарным газом.

"Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. В этот нелегкий час примите искренние соболезнования и слова поддержки. Сил вам и выдержки. Скорбим вместе с вами. Светлая память о Дмитрии навечно останется в наших сердцах", - говорится на сайте "Алтая".

Сегодня на очередной матч первенства РХЛ барнаульцы выйдут в траурных повязках.