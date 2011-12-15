Суркис о Хачериди: Я не понимаю, есть ли у него голова

Президент "Динамо" Игорь Суркис оштрафует Евгения Хачериди за то, что в игре с "Маккаби" защитник подвел свой клуб.

Об этом Суркис заявил после игры, передает "Чемпион".

"Нужно было выигрывать, но, вы видите, у нас есть люди, которые подводят команду. Алмейда - такое дело, момент проворонили, а Хачериди не нужно было лезть в эту борьбу", - сказал он.

"Хачериди наверно не понимает, в какой команде он играет. Если бы все штрафы, которые он уже заплатил, собрать - можно купить нормального центрального защитника. Я не понимаю, есть ли у него голова? Сколько с ним говоришь, но такое впечатление, что разговариваешь со стеной", - отметил президент "Динамо".

На вопрос, как он оценивает еврокубковый сезон для "Динамо", Суркис ответил: "Провальный сезон. Так играть на международном уровне нельзя".

Также Суркис отметил, что в межсезонье команда обязательно будет усиливаться.