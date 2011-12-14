Динамо - Маккаби: на кого ставят букмекеры

Сегодня в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского состоится матч шестого тура Лиги Европы "Динамо" - "Маккаби" Тель-Авив. Поединок начнется в 20:00.

Газета «Сегодня» напоминает, в каких условиях "Динамо" может выйти в 1/16 финала: киевляне выигрывают у "Маккаби", а "Сток" в параллельном матче — у "Бешикташа", причем суммарная разница мячей в этих двух матчах составляет, как минимум, 5 (например: "Динамо" — "Маккаби" — 4:0, "Бешикташ" — "Сток" — 0:1), или суммарная разница составляет 4 гола, если "Динамо" забьет на шесть голов больше, чем "Бешикташ" (например: "Динамо" — "Маккаби" — 6:3, "Бешикташ" — "Сток" — 0:1).

Букмекерские конторы считают "Динамо" явным фаворитом: коэффициент на победу команды Семина - 1,23, на гостей - 12,0, Ничья - 5,50.