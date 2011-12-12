Мастер гольфа зарабатывает больше всех

Англичанин Люк Дональд, занимающий первое место в мировом рейтинге игроков в гольф, впервые одновременно возглавил американский и европейский списки профессиональных гольфистов с наибольшими годовыми заработками.

Для этого Дональду было достаточно занять третье место на чемпионате мира по гольфу в Дубае, замечает Би-би-си.

Согласно статистике, в ходе американских турниров спортсмен заработал 6,5 млн долларов, тогда как европейские принесли ему 5,6 млн долларов.