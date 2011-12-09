Российский боксер умер после боя

Российский боксер Роман Симаков из Кемерово, который 5 декабря получил тяжелую травму в поединке с Сергеем Ковалевым, скончался в больнице Екатеринбурга в ночь на 8 декабря, не приходя в сознание. Об этом сообщает екатеринбургское интернет-издание "Вечерние Ведомости". Боксеру было 27 лет.

Симаков, выступавший в весовой категории до 79,4 килограмма, в поединке с Ковалевым защищал титул чемпиона Азии по версии WBC (Всемирный боксерский совет).

В шестом раунде Симаков побывал в нокдауне, а затем поединок, как отмечают "Вечерние ведомости", "принял односторонний характер". В седьмом раунде бой был остановлен и Ковалеву присудили победу техническим нокаутом. Видеозапись поединка выложена на сайте YouTube.

Симаков был прооперирован в Центральной городской клинической больнице №24 Екатеринбурга, но спасти жизнь спортсмена врачам не удалось.

Всего Симаков за свою карьеру провел на профессиональном ринге 22 поединка, одержал 19 побед, из которых 9 - нокаутом, пишет Лента.ру.