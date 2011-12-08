Чемпионом мира по армрестлингу стал украинец

Житель Тернопольской области Андрей ПУШКАР стал чемпионом мира по армрестлингу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении молодежи и спорта, победу А.ПУШКАР одержал на ХХІІІ Чемпионате мира по армспорту, который проходил в Казахстане.

А.ПУШКАР получил золотые медали в соревновании на левую и правую руки.

Справка УНИАН. 26-летний А.ПУШКАР - воспитанник спортивного общества «Колос», выпускник Тернопольского национального экономического университета, многократный чемпион мира, Европы и Украины, заслуженный мастер спорта.