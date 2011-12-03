Владимиру Кличко сделали операцию

Чемпион мира в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО успешно перенес операцию по удалению камней в почках, заявил менеджер спортсмена Бернд БЕНТЕ, слова которого приводит агентство АП.

Ранее в субботу сообщалось, что В.КЛИЧКО был госпитализирован в Германии из-за болей в животе.

Б.БЕНТЕ заявил, что КЛИЧКО-младший может покинуть больницу Дюссельдорфа и переехать в отель после операции, проведенной в субботу. Также менеджер боксера сообщил, что бой украинца против французского претендента Жана-Марка МОРМЕКА, который запланирован на 10 декабря, должен состояться в намеченный срок.

В.КЛИЧКО за профессиональную карьеру выиграл 56 боев, причем 49 из них завершил досрочно, и потерпел три поражения техническим нокаутом.

МОРМЕК - выходец с Антильских островов, бывший обладатель титула по версиям WBC и WBA в весовой категории до 90,7 килограммов. Француз одержал 36 побед в 40 боях, 22 из них - нокаутом.