В Киеве запретили сдавать в аренду помещения ДЮСШ

В Киеве детско-юношеским спортивным школам коммунальной собственности запретили во время проведения учебно-тренировочного процесса сдавать в аренду другим организациям и учреждениям тренировочные залы, спортивные площадки и плавательные бассейны.

Об этом идет речь в соответствующем распоряжении Киевской городской госадминистрации от 17 ноября 2011 г., текст которого обнародован на официальном сайте власти столицы.

Городская власть также обязала общеобразовательные школы Киева сдавать во внеурочное время спортзалы или другие свои помещения в аренду на бесплатной основе в первую очередь муниципальным детско-юношеским спортшколам.

Обеспечить в месячный срок заключение необходимых соглашений о сотрудничестве между детско-юношескими спортшколами и общеобразовательными заведениями должно Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта КГГА