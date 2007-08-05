Боксер нокаутировал рефери

Японский боксер Ясухиро Кондо во время боя со своим соотечественником Йошихиро Камегаи нокаутировал рефери поединка Укрида Сарасаса. Арбитр из Таиланда, проживающий в Японии, в одном из эпизодов пытался развести боксеров, но нарвался на левый боковой удар Кондо. Сарасас упал, поднялся, но был вынужден покинуть ринг, сообщает интернет-издание fightnews.com.

Инцидент произошел в третьем раунде боя, состоявшегося в субботу 4 августа. Удар Кондо пришелся точно в челюсть рефери. Когда Сарасас поднялся, он не мог твердо стоять на ногах и был отправлен в больницу. В настоящее время угрозы его здоровью нет. Вместо Сарасаса на ринг вышел запасной рефери Винни Мартин.

Поединок закончился в четвертом раунде, когда новый судья зафиксировал технический нокаут, в который на этот раз попал сам Кондо. Его соперник Йошихиро Камегаи одержал шестую победу в шести боях на профессиональном ринге. Поединок проходил в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 килограмма).

Лента.ру