Жеребьевка Евро-2012 будет показана на большом экране в центре Киева

2 декабря на большом экране, установленном на Доме профсоюзов Украины, что на Майдане Незалежности, будет транслироваться церемония финальной жеребьевки УЕФА Евро-2012, которая пройдет в Национальном дворце искусств «Украина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Предусматривается, что все желающие, кто придет в этот день на Майдан Незалежности, смогут здесь посмотреть 50-минутную церемонию.

Церемонию финальной жеребьевки будут транслировать и в Варшаве. Для этого там будет построен временный павильон и установлены два дополнительных экрана.

В тот же день, 2 декабря, во время церемонии будет презентован официальный футбольный мяч Евро-2012, огромной копией которого украсят внешнюю поверхность купола ТРЦ «Глобус» на Майдане Незалежности (над первой линией).

Кроме того, чуть позже в Киеве будут установлены еще 4 огромных футбольных мяча, которые будут символизировать Евро-2012. Конструкции будут размещаться на клумбах Европейской площади и площади Победы, на Почтовой площади (пересечение Владимирского спуска и Боричевого спуска) и в пределах въездной группы в Киев недалеко от Харьковской площади. Увеличенные копии официальных мячей Евро-2012 будут радовать глаз киевлян и гостей столицы с 1 апреля до 1 июля 2012 года.