Братья Кличко откроют спортивную школу

Завтра Фонд братьев Кличко в рамках Всеукраинского проекта «Старт к успеху!» откроет в Северодонецке (Луганская обл.) обновленную детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ) №2.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, открытие спортивной школы в Луганской области братья КЛИЧКО приурочили к 15-летию своей профессиональной карьеры.

Вместе с тем, в течение года Фонд уже открыл обновленные спортивные школы в городах Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.), Горловка (Донецкая область), Хотин (Черновицкая обл.) и в Киеве. На очереди – школа в Севастополе (АР Крым).

В Фонде также отметили, что проект «Старт к успеху!» стал возможен при поддержке друзей и партнеров братьев КЛИЧКО, которые поддержали инициативу Фонда, приняв участие в аукционе по сбору средств на ремонт и реконструкцию детских спортивных школ и развитие проектов образования. Цель проекта - открыть для детей из разных уголков Украины спорт как инструмент достижения жизненного успеха.

На сегодняшний день Фонд уже выбрал детские спортивные школы, которые больше всего нуждаются в помощи: организаторы остановились на образовательных заведениях, где обучают сразу нескольким видам спорта, и в которых занимается большое количество учеников. Приоритетными стали школы, имеющие максимальную поддержку органов местного самоуправления, которые будут гарантировать их содержание после реконструкции и оснащения оборудованием.

ДЮСШ №2 в Северодонецке - центр спортивной жизни города, где более 600 учеников занимаются футболом, велоспортом, гимнастикой, легкой и тяжелой атлетикой. Торжественное открытие состоится завтра, 16 ноября, в 13.00.

*** Фонд братьев Кличко – всеукраинская благотворительная организация, учрежденная Виталием и Владимиром КЛИЧКО в августе 2003 г. с целью создания надлежащих условий для гармоничного развития подрастающего поколения Украины.

За 8 лет Фонд реализовал ряд социальных проектов, которые были направлены на популяризацию здорового образа жизни, содействие развитию спорта, поддержку талантливой молодежи и проведение просветительских кампаний.