Братья Кличко откроют детскую спортивную школу

16 ноября ноября в 13.00 Фонд братьев Кличко в рамках Всеукраинского проекта «Старт к успеху!» откроет в Северодонецке (Луганская обл.) обновленную детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ) №2.

В этот день украинские чемпионы, братья Кличко отмечают 15-летие своей профессиональной карьеры.

В церемонии открытия примет участие исполнительный директор благотворительного Фонда братьев Кличко Анна Старостенко.

ДЮСШ № 2 - крупнейший очаг спортивной жизни города, где более 600 учащихся занимаются футболом, велоспортом, гимнастикой, легкой и тяжелой атлетикой. ДЮСШ № 2 - одна из победителей Всеукраинского проекта «Старт к успеху!». В течение года Фонд уже открыл обновленные спортивные школы в городах Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.), Горловка (Донецкая область), Хотин (Черновицкая обл.) И в Киеве. На очереди - школа в г. Севастополь (АР Крым).

Подробная информация и аккредитация для СМИ - у Ольги Савельевой (067) 214-13-39.

История проекта

Проект «Старт к успеху!» стал возможен при поддержке друзей и партнеров братьев Кличко, которые приняли участие в Первом Благотворительном Гала-вечере Фонда 1 ноября 2010 года. 150 человек поддержали инициативу Фонда, приняв участие в аукционе по сбору средств на ремонт и реконструкцию детских спортивных школ и развитие проектов образования. (Подробнее - http://www.klichkofund.org.ua/news/index/id/38)

Проект "Старт к успеху!" призван открыть для детей из разных уголков Украины спорт как инструмент достижения жизненного успеха. На сегодня Фонд уже выбрал детские спортивные школы, которые больше всего нуждаются в помощи. Организаторы остановились на образовательных учреждениях, где обучают сразу нескольким видам спорта, и в которых занимается большое количество учеников. Приоритетными стали те школы, имеющие максимальную поддержку органов местного самоуправления, которые будут гарантировать их содержание после реконструкции и оснащения оборудованием.

Фонд братьев Кличко - всеукраинская благотворительная организация, основанная Виталием и Владимиром Кличко в августе 2003 г. с целью создания надлежащих условий для гармоничного развития подрастающего поколения Украины.

За 8 лет Фонд реализовал ряд социальных проектов, которые были направлены на популяризацию здорового образа жизни, содействие развитию спорта, поддержку талантливой молодежи и проведение просветительских кампаний. Фонд работает с детьми школьного возраста, студентами и молодежью, которая стремится добиться успеха в жизни. Результатами этой работы стали такие известные проекты как: создание сети детских спортивных площадок по всей Украине «Зови друзей - играем вместе!"; Модернизация бесплатных спортзалов «Спортивную Украину построим вместе»; образовательные проекты «Выбирай сердцем» и «Поддержим образование вместе!" ; проведения уникальных спортивных турниров в Украине, молодежный проект «Оздорови общество!», благотворительный проект «Старт к успеху» и другие.