Голландцы снимают фильм о нюансах Евро-2012 в Харькове

Телевизионщики из Нидерландов прибыли в Харьков, чтобы снять информационный фильм о принимающем городе Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, делегация телевизионщиков во главе с лидером футбольного фан-движения Голландии Йокко де ВИТОМ планирует посетить основные объекты Евро-2012: аэропорт, потенциальный кемпинг болельщиков, расположенный в Люботине, стадион «Металлист» и ознакомиться с работой харьковского метрополитена.

Голландские телевизионщики также изучат вопрос размещения и организации пребывания в городе болельщиков из Нидерландов, если сборная этой страны будет играть в Харькове.

По словам Й. де ВИТА, фильм будет длиться 6-7 минут и раскроет все нюансы подготовки Харькова к Евро-2012. Снятый в Харькове ролик покажут по голландскому телевидению.