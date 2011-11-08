Сборная Украины представила новую форму на Евро-2012 (фото)
08:46, 08 ноября 2011Спорт
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Внесены принципиальные изменения
В понедельник 7 ноября в одном из киевских ресторанов состоялась презентация официальной игровой формы сборной Украины, в которой команда Олега Блохина будет выступать на чемпионате Европы 2012 года.
В сравнении с предыдущим вариантом формы украинской сборной были внесены некоторые принципиальные изменения в элементы дизайна.
Теперь под логотипом ФФУ появилась вставка с жёлто-голубыми цветами украинского флага, сзади на воротнике будет красоваться надпись "Украина – вперёд!".
Кроме того, подкорректированы цвета украинского флага на воротнике и добавлен национальный орнамент, на котором по центру обозначен трезубец с дубовыми листьями.
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