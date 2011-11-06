Шахтер и Динамо добились побед в гостевых матчах
21:41, 06 ноября 2011Спорт
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Результаты 16-го тура
Сегодняшними матчами завершился 16-йтур Чемпионата Украины пофутболу
Александрия-Ворскла1:1 (Кабанов 47 - Ребенок 47)
Оболонь-Шахтер 0:2 (Коста 47, Селезнев 90)
Металлист-Динамо 1:2 (Девич 76 - Браун 8, 35)
Напомним,чторанеесыграли...
Днепр - Арсенал 1:0 (Калинич 71)
Волынь-Кривбасс0:0
Карпаты-Ильичевец3:0 (Федецкий1,Кузнецов13,69)
Металлург-Черноморец3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48)
Заря-Таврия0:1 (Гигиадзе27)
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Игры 17-го тура назначены на:
18 ноября
Ильичевец (16) - Арсенал (26)
19 ноября
Таврия (21) - Волынь (19)
Шахтер (39) - Металлург (23)
Днепр (27) - Кривбасс (22)
Черноморец (17) - Карпаты (14)
20 ноября
Заря (12) - Металлист (35)
Ворскла (23) - Оболонь (5)
Динамо (40) - Александрия (11)
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