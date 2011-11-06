Шахтер и Динамо добились побед в гостевых матчах

Результаты 16-го тура

Сегодняшними матчами завершился 16-йтур Чемпионата Украины пофутболу Александрия-Ворскла1:1 (Кабанов 47 - Ребенок 47) Оболонь-Шахтер 0:2 (Коста 47, Селезнев 90) Металлист-Динамо 1:2 (Девич 76 - Браун 8, 35) Напомним,чторанеесыграли... Днепр - Арсенал 1:0 (Калинич 71) Волынь-Кривбасс0:0



Карпаты-Ильичевец3:0 (Федецкий1,Кузнецов13,69) Металлург-Черноморец3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48) Заря-Таврия0:1 (Гигиадзе27) *** Игры 17-го тура назначены на: 18 ноября

Ильичевец (16) - Арсенал (26)

19 ноября

Таврия (21) - Волынь (19)

Шахтер (39) - Металлург (23)

Днепр (27) - Кривбасс (22)

Черноморец (17) - Карпаты (14)

20 ноября

Заря (12) - Металлист (35)

Ворскла (23) - Оболонь (5)

Динамо (40) - Александрия (11)



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