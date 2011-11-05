"Карпаты" выиграли с крупным счетом

Идет 16-й тур

Завершилсяочереднойматч16-готура Чемпионата Украины пофутболу



Карпаты-Ильичевец3:0 (Федецкий1,Кузнецов13,69)



Напомним,чторанеесыграли



Металлург-Черноморец3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48)



Заря-Таврия0:1 (Гигиадзе27)



Сегоднятурпродолжат



17:30Волынь(18)-Кривбасс(21)

19:30Днепр(24)-Арсенал(26)

...азавтразавершат

14:30Александрия(10)-Ворскла(22)

17:00Оболонь(5)-Шахтер(36)

19:30Металлист(35)-Динамо(37)

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