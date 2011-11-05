"Карпаты" выиграли с крупным счетом
18:02, 05 ноября 2011Спорт
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Идет 16-й тур
Завершилсяочереднойматч16-готура Чемпионата Украины пофутболу
Карпаты-Ильичевец3:0 (Федецкий1,Кузнецов13,69)
Напомним,чторанеесыграли
Металлург-Черноморец3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48)
Заря-Таврия0:1 (Гигиадзе27)
Сегоднятурпродолжат
17:30Волынь(18)-Кривбасс(21)
19:30Днепр(24)-Арсенал(26)
...азавтразавершат
14:30Александрия(10)-Ворскла(22)
17:00Оболонь(5)-Шахтер(36)
19:30Металлист(35)-Динамо(37)
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