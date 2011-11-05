На сайте ФК "Металлист" появилась четвертая языковая версия

Появилась испаноязычная версия сайта футбольного клуба «Металлист».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», это уже четвертая языковая версия клубного сайта.

По словам представителя пресс-службы, «впервые в Украине и во всей Восточной Европе сайт футбольного клуба получает испаноязычную версию».

Собеседник агентства отметил, что внедрение испаноязычной версии «стало актуальным в связи с постоянно растущим интересом латиноамериканских СМИ и болельщиков к игрокам – выходцам с этого континента, многие из которых играет в сборных своих стран».

По информации пресс-службы, в июле 2009 года сайт metalist.ua стал доступным для англоязычных посетителей, и на сегодняшний день английская версия сайта ФК «Металлист» «по праву считается наиболее актуальной и самой полной из всех спортивных и футбольных сайтов Украины».