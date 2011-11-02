ВР проголосовала за преподавание шахмат в школе

Верховная Рада Украины учредила День шахмат в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовало 277 народных депутатов из 343 зарегистрированных в сессионном зале.

День шахмат будет отмечаться ежегодно 20 июля.

Верховная Рада своим постановлением обязала правительство создать организационный комитет по вопросам ежегодного отмечания Дня шахмат.

Кроме того, Минобразования должно рассмотреть возможность введения факультативов по занятиям шахматами в школах.