Нападающему киевского «Динамо» Артему Милевскому грозит дисквалификация на несколько матчей за нецензурные выражения в адрес арбитра.

«Судя по записи в протоколе о нецензурных выражениях и физическом воздействии на арбитра, ему грозит дисквалификация на несколько матчей», — сообщает официальный сайт «Таврии».

А.Милевский - был удален с поля в матче «Таврия» – «Динамо» 30 октября.

Кроме А.Милевского, был удален с поля и форвард Андрей Ярмоленко (за повторное нарушение правил), и матч, завершившийся очень нервной ничьей 0:0, динамовцы доигрывали вдевятером.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Динамо» Юрий Семин поздравил свою команду с окончанием первого круга на первом месте и заявил, что «с этим напряженным матчем явно не справился судья» (матч обслуживал Виталий Годулян из Одессы).

«Были непонятные свистки, остановки игры, удаления и другое», — сказал Ю. Семин, сообщает официальный сайт «Динамо».

Он также посетовал, что двое ключевых игроков команды – вратарь Шовковский и защитник Михалик — получили серьезные травмы.

«Мне кажется, у Шовковского перелом пальца, а футболист, который столкнулся с ним в этом единоборстве, даже не получил желтой карточки. У Михалика, по-моему, ситуация еще сложнее», — констатировал тренер «Динамо».

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